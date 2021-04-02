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    17:47, 02 Апрель 2021 | GMT +6

    Жанкош Тураров не явился на взвешивание перед защитой титула WBO

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Жанкош Тураров (24-0, 17 КО) не смог вовремя пройти взвешивание перед боем с Тайроном Маккенной (21-2-1, 6 КО) из Великобритании. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Соперники должны выйти на ринг друг против друга на арене Caesars Palace в Дубае завтра, 3 апреля. На кону в поединке будет стоять принадлежащий Турарову титул чемпиона WBO Inter-Continental в первой полусредней категории.
    На церемонию взвешивания перед боем явился только Маккенна — вес «Могучего кельта» составил 63,3 килограмма при лимите категории 63,5. Ведущий мероприятия объявил, что казахстанец запросил дополнительное время для того, чтобы сбросить «последние унции» и встанет на весы позднее. Его соперник, вероятно, посчитал это проявлением непрофессионализма — долго разводил руками и со смехом указывал на пустое место, где должен был стоять Жанкош во время дуэли взглядов.
    Другой представитель Казахстана Турсынбай Кулахмет (2-0, 1 КО) сделал вес своего боя без всяких проблем — показал на весах 69,8 кг при лимите первого среднего дивизиона в 69,85. Напомним, против него выступит венесуэлец Эбер Рондон (20-0, 13 КО), а на кону будет стоять принадлежащий Кулахмету пояс чемпиона WBC International в первом среднем весе.




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