Пара каноистка Казахстана Жаныл Балтабаева выиграла лицензию на Паралимпийские игры Париж-2024, передаёт агентство Kazinform со ссылкой на Минтуризма и спорта РК.

Лицензионный чемпионат мира по пара каноэ прошел в городе Сегед, Венгрия. Во второй соревновательный день пара каноистка Казахстана, выступавшая в классе VL3 на дистанции 200 м в финале В, пришла второй с результатом 1:05.83. Первой пришла спортсменка Польши Моника Кукла с результатом 1:05.45, а третьей финишировала француженка Елеа Чарверт, показав результат 1:07.33.

Фото: Минтуризма и спорта РК

Жаныл выигрывает 12-ю лицензию Казахстана на Паралимпийские игры. До этого путевку завоевали Спатай Бибарыс по пара каноэ, Давид Дегтярев по пара каноэ, Дастан Мукашбеков по пара легкой атлетике, Еркин Габбасов по пара пулевой стрельбе, 3 лицензии у пара пловцов, пара таеквондистов Нурлан Домбаев, Камиля Досмалова и Нышан Омирали.

Напомним, что Паралимпийские игры Париж-2024 пройдут с 28 августа по 8 сентября в Париже.