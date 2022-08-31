31 Августа 2022 01:44
Жанибеку Алимханулы официально анонсировали первую защиту титула чемпиона мира
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Промоутерская компания Top Rank анонсировала первую защиту титула новоиспеченного чемпиона мира WBO в среднем весе Жанибека Алимханулы (12-0, 8 КО), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
На странице промоушена появилось изображение, посвященное казахстанскому боксеру и полученному им титулу чемпиона мира.
Как сообщалось, 27 августа Всемирная боксерская организация (WBO) повысила Жанибека с «временного» до полноправного чемпиона мира WBO.
«Новый король среднего веса скоро защитит свою корону», - говорится в подписи.
В своем предыдущем поединке Жанибек Алимханулы нокаутировал во втором раунде британского боксера Дэнни Дигнума (14-1-1, 8 КО), завоевав, таким образом, титул «временного» чемпиона мира WBO в среднем дивизионе.
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