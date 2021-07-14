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    21:12, 13 Июль 2021 | GMT +6

    Жанибека Алимханулы внесли в список соперников чемпиона мира

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Журналист Марек Цудек выбрал оптимальных соперников для американского боксера Деметриуса Андраде (30-0, 18 КО), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    По мнению эксперта, Андраде до желаемого боя с мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (56-1-2, 38 КО) должен сразиться с менее серьезной оппозицией в лице казахстанца Жанибека Алимханулы (10-0, 6 КО) и британца Криса Юбэнка-младшего (30-2, 22 КО).

    «Андраде нужно сделать больше. Алимханулы, Юбэнк. Уильямса, Кулькая и Сулецки недостаточно», — считает Цудек.
    Добавим, что Деметриус Андраде является чемпионом мира в среднем весе по версии WBO.




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