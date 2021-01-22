Жанибек Нупиров назначен руководителем аппарата Министерства торговли и интеграции РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Приказом министра торговли и интеграции РК Нупиров Жанибек Максутович назначен на должность руководителя аппарата Министерства торговли и интеграции РК. Об этом сообщается на официальном сайте Премьер-Министра РК, передает МИА «Казинформ».

Жанибек Нупиров родился в 1980 году в Костанайской области. В 2001 году окончил Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза, в 2005 году — Карагандинский институт актуального образования «Болашак», в 2010 году — Академию народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации.

Трудовую деятельность начал в 1999 году в должности старшего казначея отдела регулирования и контроля платежей Управления Казначейства по городу Астана.

В 2000-2001 гг. — ведущий казначей, главный казначей Управления Казначейства по городу Астана.

С 2001 по 2006 гг. занимал различные должности в структуре Министерства финансов — от главного специалиста до начальника управления.

В 2006-2007 гг. — заместитель директора Департамента внутренней администрации Агентства РК по статистике.

В 2007-2008 гг. — заместитель директора Департамента анализа и методологии исполнения государственного бюджета МФ РК.

В 2008-2010 гг. — заместитель директора Департамента экономической политики и прогнозирования, заместитель директора, директор Департамента корпоративного развития Министерства экономики и бюджетного планирования.

В 2010-2013 г. работал в структуре Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета.

В 2013-2019 гг. — консультант, заведующий сектором отдела Администрации Президента РК.

В 2019-2021 гг. — ответственный секретарь Министерства торговли и интеграции РК.

Напомним, ранее приказом министра труда и социальной защиты населения РК Курмангалиева Аида Даденовна назначена на должность руководителя аппарата Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан.