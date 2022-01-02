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Жанибек Алимханулы занял восьмое место в ТОП-10 рейтинга WBA

2 Января 2022 14:23
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Жанибек Алимханулы занял восьмое место в ТОП-10 рейтинга WBA

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер-средневес Жанибек Алимханулы сохранил место в ТОП-10 рейтинга Всемирной боксерской ассоциации (WBA) по итогам 2021 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

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В заключительном релизе табеля о рангах минувшего года Жанибек остался на восьмой строчке. Первую тройку составляют британец Крис Юбэнк-младший, Хайме Мунгия из Мексики и российский спортсмен Магомед Мадиев. Чемпион мира WBA Super — японец Риота Мурата, а «обычным» титулом владеет представитель Кубы Эрисланди Лара.

Напомним, что в прошлом году «Казахский стиль» провел два боя, в которых одержал досрочные победы над экс-чемпионом мира, американцем Робом Брантом и французом Хассаном Ндамом Нжикамом.


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#Спорт   #Бокс   #Боевые искусства   #Алимханулы  
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