Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Спорт

Жанибек Алимханулы высказался о бое против Геннадия Головкина

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
15 Сентября 2021, 04:16
Жанибек Алимханулы высказался о бое против Геннадия Головкина

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Жанибек Алимханулы (10-0, 6 КО) ответил на вопрос о возможном бое со своим соотечественником, Геннадием Головкиным (41-1-1, 36 КО), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

«Фанаты спрашивают меня, почему я не бросаю вызов Геннадию. Я отвечу. Он мой старший брат. В Казахстане старших надо уважать — это наша традиция. Возможно, некоторые болельщики этого не понимают. Но все знают, что традиции надо уважать. Это казахский стиль!» — написал Алимханулы в Twitter.

Напомним, Геннадий Головкин является чемпионом мира в среднем весе по версиям IBF и IBO. Жанибек Алимханулы также выступает в этом дивизионе и регулярно предлагает подраться другим действующим чемпионам, однако они пока игнорируют его.


Спорт   Головкин   Бокс  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
В Астане и Алматы ожидаются неблагоприятные метеоусловия
В Астане и Алматы ожидаются неблагоприятные метеоусловия
Шторм ожидается на большей части Казахстана
Шторм ожидается на большей части Казахстана
Каждый хочет попасть на Олимпиаду – чемпион мира по боксу Санжар Ташкенбай
Каждый хочет попасть на Олимпиаду – чемпион мира по боксу Санжар Ташкенбай
Глава Минздрава прокомментировала возможность возврата казахстанцам 50% их взносов в ОСМС
Глава Минздрава прокомментировала возможность возврата казахстанцам 50% их взносов в ОСМС
Президент РК поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с победой в первом туре выборов в Турции
Президент РК поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с победой в первом туре выборов в Турции
Казахстанская шахматистка Алуа Нурманова обыграла чемпионку мира из Китая
Казахстанская шахматистка Алуа Нурманова обыграла чемпионку мира из Китая
«Астана» объявила состав на французскую многодневку
«Астана» объявила состав на французскую многодневку
Турецкие инвесторы заинтересованы в производстве медной катанки на территории СЭЗ «Морпорт Актау»
Турецкие инвесторы заинтересованы в производстве медной катанки на территории СЭЗ «Морпорт Актау»
Елена Рыбакина рекордно поднялась в рейтинге WTA
Елена Рыбакина рекордно поднялась в рейтинге WTA