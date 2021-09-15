Жанибек Алимханулы высказался о бое против Геннадия Головкина

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Жанибек Алимханулы (10-0, 6 КО) ответил на вопрос о возможном бое со своим соотечественником, Геннадием Головкиным (41-1-1, 36 КО), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

«Фанаты спрашивают меня, почему я не бросаю вызов Геннадию. Я отвечу. Он мой старший брат. В Казахстане старших надо уважать — это наша традиция. Возможно, некоторые болельщики этого не понимают. Но все знают, что традиции надо уважать. Это казахский стиль!» — написал Алимханулы в Twitter.

Напомним, Геннадий Головкин является чемпионом мира в среднем весе по версиям IBF и IBO. Жанибек Алимханулы также выступает в этом дивизионе и регулярно предлагает подраться другим действующим чемпионам, однако они пока игнорируют его.