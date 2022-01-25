Жанибек Алимханулы вошел в ТОП-6 самых перспективных боксеров мира

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Известный обозреватель бокса Дэн Рафаэль представил свой список самых перспективных боксеров-профессионалов по итогам 2021 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В их число также был включен непобежденный средневес из Казахстана Жанибек Алимханулы , занявший шестое место из 19-ти.

«Жанибек Алимханулы (11-0, 7 КО), средний вес, 28 лет, Казахстан. Подопечный промоутерской компании Top Rank и менеджера Эгиса Климаса , левша Алимханулы очень продвинут, и некоторые уже сейчас сочли бы его законным претендентом. Он был участником Олимпийских игр-2016 от сборной Казахстана, тем самым подчеркнув свою звездную любительскую карьеру, которая включала золотые медали чемпионата мира-2013, а также чемпионатов Азии 2013 и 2014 годов. Он быстро продвинулся как профессионал, нокаутировав в своих последних боях двух бывших обладателей титулов в среднем весе в лице Роба Бранта и Хассана Ндама Нжикама , что поставило его на позицию обязательного претендента с возможностью бросить вызов чемпиону мира WBO Деметриусу Андраде «, — написал в своей колонке на Fight Freaks Unite Рафаэль.

ТОП-3 проспектов по версии журналиста составили Джаред Андерсон (США, супертяжелый вес), Ксандер Зайяс (Пуэрто-Рико, первый средний вес) и Конор Бенн (Великобритания, полусредний вес).