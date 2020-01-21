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Жанибек Алимханулы вошел в ТОП-5 рейтинга WBO

21 Января 2020 14:16
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Жанибек Алимханулы вошел в ТОП-5 рейтинга WBO

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Непобежденный казахстанский боксер среднего веса Жанибек Алимханулы улучшил положение в обновленной версии рейтинга Всемирной боксерской организации (WBO), пишет Sports.kz.

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По сравнению с предыдущим выпуском табеля о рангах Алимханулы поднялся с шестой на пятую позицию в своем дивизионе. Тройку лидеров составляют мексиканец Хайме Мунгия, британец Лиам Уильямс и ирландский боксер Люк Килер, а обладателем титула чемпиона мира является Деметриус Андраде из США.

Отметим, что в своем последнем бою, который прошел 10 ноября в Калифорнии, Алимханулы одержал победу нокаутом над канадцем Альбертом Онолуносе и успешно защитил титулы WBO Global и WBC Continental Americas в среднем весе. Возвращение казахстанца на ринг запланировано в марте.



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Ключевые слова: Спорт,
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