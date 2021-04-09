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    15:26, 09 Апрель 2021 | GMT +6

    Жанибек Алимханулы вошел в ТОП-5 рейтинга WBC

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Вышла обновленная версия рейтинга Всемирного боксерского совета (WBC), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    В новом выпуске табеля о рангах в среднем весе казахстанский боксер, обладатель титула WBC Continental Americas Жанибек Алимханулы поднялся с шестой позиции на пятую. Другой отечественный боец Мейирим Нурсултанов, владеющий поясом USNBC, также улучшил свое положение — с 15-го на 13-е место.

    Отметим, что оба казахстанца проводили бои в прошлом году: Алимханулы в октябре выступал в Лас-Вегасе и нокаутировал во втором раунде Гонсало Корию из Аргентины, а Нурсултанов боксировал в декабре в Екатеринбурге — единогласным решением судей взял верх над местным боксером Ильей Баландиным.

    Первую строчку рейтинга занимает мексиканец Хайме Мунгия, за ним в тройке лидеров располагаются представитель Украины Сергей Деревянченко и поляк Мацей Сулецки. Титул чемпиона мира WBC в среднем весе принадлежит Джермаллу Чарло.



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