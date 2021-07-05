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    09:46, 05 Июль 2021 | GMT +6

    Жанибек Алимханулы вошел в ТОП-3 рейтинга WBC

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Всемирный боксерский совет (WBC) представил актуальную версию рейтингов представителей всех весовых категорий, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    В среднем весе боец из Казахстана Жанибек Алимханулы поднялся с шестого на третье место. Лидирует в табеле о рангах мексиканец Хайме Мунгия , за ним располагается украинский боксер Сергей Деревянченко . Чемпион мира WBC в средней категории — Джермалл Чарло из США.

    Напомним, 27 июня Жанибек одержал победу техническим нокаутом над экс-чемпионом мира WBA в среднем дивизионе Робом Брантом в Лас-Вегасе.
    Также в рейтинге присутствует другой казахстанец Мейирим Нурсултанов — он располагается на 14-й отметке.


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