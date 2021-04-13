Жанибек Алимханулы вошел в топ-10 рейтинга IBF
Позиции боксеров из Казахстана
Во втором среднем весе Айдос Ербосынулы сохранил за собой четвертую позицию. Первые два места в рейтинге вакантны, третью строчку занимает россиянин Евгений Шведенко. Титул чемпиона мира IBF принадлежит Калебу Планту из США.
В средней категории, где чемпионом мира является Геннадий Головкин, Жанибек Алимханулы поднялся с 11-й на девятую строчку, сместив на десятое место Мейирима Нурсултанова. Канат Ислам опустился с 14-го место на 15-е. Первые две строки рейтинга вакантны, на третьем месте располагается немец Патрик Войцицки.
Данияр Елеусинов остался на восьмой позиции в табеле о рангах полусреднего дивизиона. Чемпионом мира IBF в этом весе является американец Эррол Спенс, а тройку лидеров составляют узбек Кудратилло Абдукахоров, еще один представитель США Шон Портер и россиянин Сергей Липинец.
Выступающий в первом полусреднем весе Батыр Джукембаев также не изменил положения — восьмой. Чемпионский титул принадлежит Джошу Тэйлору из Великобритании, первые две позиции не заняты, третий — австралиец Лиам Паро.