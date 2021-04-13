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    15:35, 13 Апрель 2021 | GMT +6

    Жанибек Алимханулы вошел в топ-10 рейтинга IBF

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Вышла обновленная версия рейтинга Международной боксерской федерации (IBF), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Позиции боксеров из Казахстана

    Во втором среднем весе Айдос Ербосынулы сохранил за собой четвертую позицию. Первые два места в рейтинге вакантны, третью строчку занимает россиянин Евгений Шведенко. Титул чемпиона мира IBF принадлежит Калебу Планту из США.

    В средней категории, где чемпионом мира является Геннадий Головкин, Жанибек Алимханулы поднялся с 11-й на девятую строчку, сместив на десятое место Мейирима Нурсултанова. Канат Ислам опустился с 14-го место на 15-е. Первые две строки рейтинга вакантны, на третьем месте располагается немец Патрик Войцицки.

    Данияр Елеусинов остался на восьмой позиции в табеле о рангах полусреднего дивизиона. Чемпионом мира IBF в этом весе является американец Эррол Спенс, а тройку лидеров составляют узбек Кудратилло Абдукахоров, еще один представитель США Шон Портер и россиянин Сергей Липинец.

    Выступающий в первом полусреднем весе Батыр Джукембаев также не изменил положения — восьмой. Чемпионский титул принадлежит Джошу Тэйлору из Великобритании, первые две позиции не заняты, третий — австралиец Лиам Паро.


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