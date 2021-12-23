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вчера 23:00
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Жанибек Алимханулы вошел в список лучших средневесов по версиям основных боксерских организаций
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Перспективный казахстанский средневес Жанибек Алимханулы (11-0, 7 KO) добился редкого достижения в мировом боксе. Он стал вторым боксером в своем весе, кто занимает места в каждом топ-15 рейтинга титульных организаций АВС, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.
Жанибек Алимханулы является одним из двух боксеров, входящих в число пятнадцати лучших средневесов по версиям каждой из четырех основных боксерских организаций. Второй такой боксер — мексиканец Хайме Мунгия.
«Казахский стиль» занимает четвертое место в рейтинге WBC, восьмое — в WBA, девятое — в IBF, второе — в WBO.
«В среднем весе есть только два претендента, которые занимают места в каждом Топ-15 рейтинга титульных организаций ABC: Хайме Мунгия и Жанибек Алимханулы», — пишет в сети Twitter блогер BatmanBoxing.
Напомним, Алимханулы является официальным претендентом на титул чемпиона мира в среднем весе по версии Всемирной боксерской организации (WBO), которым владеет американец Деметриус Андраде.
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