Жанибек Алимханулы вошел в список лучших средневесов по версиям основных боксерских организаций

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Перспективный казахстанский средневес Жанибек Алимханулы (11-0, 7 KO) добился редкого достижения в мировом боксе. Он стал вторым боксером в своем весе, кто занимает места в каждом топ-15 рейтинга титульных организаций АВС, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

Жанибек Алимханулы является одним из двух боксеров, входящих в число пятнадцати лучших средневесов по версиям каждой из четырех основных боксерских организаций. Второй такой боксер — мексиканец Хайме Мунгия.

«Казахский стиль» занимает четвертое место в рейтинге WBC, восьмое — в WBA, девятое — в IBF, второе — в WBO.

«В среднем весе есть только два претендента, которые занимают места в каждом Топ-15 рейтинга титульных организаций ABC: Хайме Мунгия и Жанибек Алимханулы», — пишет в сети Twitter блогер BatmanBoxing.





Напомним, Алимханулы является официальным претендентом на титул чемпиона мира в среднем весе по версии Всемирной боксерской организации (WBO), которым владеет американец Деметриус Андраде.