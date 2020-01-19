Жанибек Алимханулы ворвался в топ-10 рейтинга WBC

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Всемирный боксёрский совет (WBC) опубликовал обновленный рейтинг боксеров, в котором казахстанский боксер Жанибек Алимханулы (8-0, 4 КО) ворвался в топ-10, сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Казахстанский боксер, занимавший в прошлом рейтинге 13-ую позицию, поднялся на десятое место в рейтинге.

Отметим, что в своем последнем бою 10 ноября Алимханулы одержал победу нокаутом над канадцем Альбертом Онолуносе (24-3-1, 8 КО) и успешно защитил титулы WBO Global и WBC Continental Americas в среднем весе.

Напомним, что авторитетный портал Boxingscene.com ранее включил Жанибека в пятерку боксеров, за боями которых обязательно нужно следить в следующем году.