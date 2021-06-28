09:12, 28 Июнь 2021 | GMT +6
Жанибек Алимханулы ворвался в ТОП-10 мирового рейтинга
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сайт vRINGe.com обновил рейтинги боксеров мира во всех весовых категориях, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
В среднем весе казахстанец Жанибек Алимханулы, победивший накануне техническим нокаутом американского экс-чемпиона мира WBA Роба Бранта, вошёл в топ-10 и занял седьмую позицию. Брант, в свою очередь, вылетел из десятки лучших — прежде он занимал девятое место.
Лидирует в рейтинге издания другой представитель Казахстана, чемпион мира IBF и IBO Геннадий Головкин.
Полностью ТОП-10 выглядит так:
1. Геннадий Головкин (Казахстан)
2. Джермалл Чарло (США)
3. Деметриус Андраде (США)
4. Хайме Мунгия (Мексика)
5. Эрисланди Лара (Куба)
6. Крис Юбэнк-младший (Великобритания)
7. Жанибек Алимханулы (Казахстан)
8. Сергей Деревянченко (Украина)
9. Мацей Сулецки (Польша)
10. Феликс Кэш (Великобритания)