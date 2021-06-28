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    09:12, 28 Июнь 2021 | GMT +6

    Жанибек Алимханулы ворвался в ТОП-10 мирового рейтинга

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сайт vRINGe.com обновил рейтинги боксеров мира во всех весовых категориях, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    В среднем весе казахстанец Жанибек Алимханулы, победивший накануне техническим нокаутом американского экс-чемпиона мира WBA Роба Бранта, вошёл в топ-10 и занял седьмую позицию. Брант, в свою очередь, вылетел из десятки лучших — прежде он занимал девятое место.
    Лидирует в рейтинге издания другой представитель Казахстана, чемпион мира IBF и IBO Геннадий Головкин.

    Полностью ТОП-10 выглядит так:
    1. Геннадий Головкин (Казахстан)
    2. Джермалл Чарло (США)
    3. Деметриус Андраде (США)
    4. Хайме Мунгия (Мексика)
    5. Эрисланди Лара (Куба)
    6. Крис Юбэнк-младший (Великобритания)
    7. Жанибек Алимханулы (Казахстан)
    8. Сергей Деревянченко (Украина)
    9. Мацей Сулецки (Польша)
    10. Феликс Кэш (Великобритания)


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