Жанибек Алимханулы ворвался в ТОП-10 мирового рейтинга

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сайт vRINGe.com обновил рейтинги боксеров мира во всех весовых категориях, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В среднем весе казахстанец Жанибек Алимханулы, победивший накануне техническим нокаутом американского экс-чемпиона мира WBA Роба Бранта, вошёл в топ-10 и занял седьмую позицию. Брант, в свою очередь, вылетел из десятки лучших — прежде он занимал девятое место.

Лидирует в рейтинге издания другой представитель Казахстана, чемпион мира IBF и IBO Геннадий Головкин.

Полностью ТОП-10 выглядит так:

1. Геннадий Головкин (Казахстан)

2. Джермалл Чарло (США)

3. Деметриус Андраде (США)

4. Хайме Мунгия (Мексика)

5. Эрисланди Лара (Куба)

6. Крис Юбэнк-младший (Великобритания)

7. Жанибек Алимханулы (Казахстан)

8. Сергей Деревянченко (Украина)

9. Мацей Сулецки (Польша)

10. Феликс Кэш (Великобритания)