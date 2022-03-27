09:12, 27 Март 2022 | GMT +6
Жанибек Алимханулы узнал точную дату боя за титул чемпиона мира
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Стало известно, когда казахстанский боксер Жанибек Алимханулы (11-0, 7 КО) сразится с британцем Дэнни Дигнумом (14-0-1, 8 КО) за титул «временного» чемпиона мира в среднем весе по версии WBO, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
Официально объявлено о бое Жанибека Алимханулы за титул чемпиона мира
По информации Boxingscene.com, этот поединок запланирован на 21 мая. Место проведения боя пока неизвестно.
Напомним, свой последний бой Жанибек Алимханулы провел в ноябре прошлого года — он встретился с французом Хассаном Ндамом Нжикамом (38-6, 21 КО) и нокаутировал его в восьмом раунде. Что касается Дэнни Дигнума, то он дрался в феврале этого года и в шестом раунде победил техническим нокаутом британца Гранта Денниса (17-4, 3 КО).
Ранее боксер Жанибек Алимханулы сделал заявление о своей карьере.
Стоит отметить, что Жанибек Алимханулы улучшил положение в рейтинге ESPN.