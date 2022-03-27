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    09:12, 27 Март 2022 | GMT +6

    Жанибек Алимханулы узнал точную дату боя за титул чемпиона мира

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Стало известно, когда казахстанский боксер Жанибек Алимханулы (11-0, 7 КО) сразится с британцем Дэнни Дигнумом (14-0-1, 8 КО) за титул «временного» чемпиона мира в среднем весе по версии WBO, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Официально объявлено о бое Жанибека Алимханулы за титул чемпиона мира

    По информации Boxingscene.com, этот поединок запланирован на 21 мая. Место проведения боя пока неизвестно.

    Напомним, свой последний бой Жанибек Алимханулы провел в ноябре прошлого года — он встретился с французом Хассаном Ндамом Нжикамом (38-6, 21 КО) и нокаутировал его в восьмом раунде. Что касается Дэнни Дигнума, то он дрался в феврале этого года и в шестом раунде победил техническим нокаутом британца Гранта Денниса (17-4, 3 КО).

    Ранее боксер Жанибек Алимханулы сделал заявление о своей карьере.

    Стоит отметить, что Жанибек Алимханулы улучшил положение в рейтинге ESPN.




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