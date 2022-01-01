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Жанибек Алимханулы узнал нового соперника по бою за титул чемпиона мира

1 Января 2022 04:40
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Жанибек Алимханулы узнал нового соперника по бою за титул чемпиона мира

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Издание Inside The Ropes прокомментировало потенциальный бой казахстанского боксера Жанибека Алимханулы (11-0, 7 КО) за титул чемпиона мира, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

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«Если реально, то мы могли увидеть бой Жанибека Алимханулы против Эскивы Фалькао за вакантный титул чемпиона WBO в среднем весе в следующем году. Этакая странная, интересная схватка», — пишет Inside The Ropes.

Добавим, что Эскива Фалькао (29-0, 20 КО) пока не проводил титульных боев в профи. Что касается действующего обладателя титула чемпиона мира по версии WBO в среднем весе, то им является американский боксер Деметриус Андраде (31-0, 19 КО), а Жанибек Алимханулы — его обязательным претендентом. Однако в скором времени Андраде может подняться в суперсредний вес, и тогда его пояс станет вакантным.

Напомним, Жанибек Алимханулы номинирован на звание «Прорыв года».

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#Спорт   #Бокс   #Боевые искусства   #Алимханулы  
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