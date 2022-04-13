РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    22:51, 12 Апрель 2022 | GMT +6

    Жанибек Алимханулы узнал место проведения боя за титул чемпиона мира

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Стало известно, где состоится бой казахстанского боксера Жанибека Алимханулы (11-0, 7 КО) с британцем Дэнни Дигнумом (14-0-1, 8 КО), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    По словам промоутера Top Rank Боба Арума, бой Алимханулы — Дигнум состоится 21 мая в Лас-Вегасе (США, штат Невада) в развлекательном комплексе Resorts World Las Vegas.

    Напомним, боксеры сразятся за титул «временного» чемпиона мира в среднем весе по версии WBO.

    Свой последний бой Жанибек Алимханулы провел в ноябре прошлого года — он победил техническим нокаутом в восьмом раунде французского боксера Хассана Ндама Нжикама (38-6, 21 КО). Что касается Дэнни Дигнума, то он дрался в феврале этого года со своим соотечественником Грантом Деннисом (17-4, 3 КО) и нокаутировал его в шестом раунде.


    Теги:
    Спорт Бокс Жанибек Алимханулы
    Сейчас читают
    Сегодня, 05:55
    Центр ветеранов открыли в Семее
    Сегодня, 04:04
    Опасный микропластик обнаружили в облаках
    Сегодня, 03:33
    Данир Калдыбеков выиграл турнир ITF Juniors J100 Shymkent Open
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!