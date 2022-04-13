Жанибек Алимханулы узнал место проведения боя за титул чемпиона мира

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Стало известно, где состоится бой казахстанского боксера Жанибека Алимханулы (11-0, 7 КО) с британцем Дэнни Дигнумом (14-0-1, 8 КО), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

По словам промоутера Top Rank Боба Арума, бой Алимханулы — Дигнум состоится 21 мая в Лас-Вегасе (США, штат Невада) в развлекательном комплексе Resorts World Las Vegas.

Напомним, боксеры сразятся за титул «временного» чемпиона мира в среднем весе по версии WBO.

Свой последний бой Жанибек Алимханулы провел в ноябре прошлого года — он победил техническим нокаутом в восьмом раунде французского боксера Хассана Ндама Нжикама (38-6, 21 КО). Что касается Дэнни Дигнума, то он дрался в феврале этого года со своим соотечественником Грантом Деннисом (17-4, 3 КО) и нокаутировал его в шестом раунде.