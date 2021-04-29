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    14:52, 29 Апрель 2021 | GMT +6

    Жанибек Алимханулы улучшил положение в рейтинге The Ring

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сайт авторитетного журнала The Ring опубликовал обновленную версию ТОП-10 боксеров среднего веса, в котором присутствуют сразу два представителя Казахстана, сообщает Sports.kz.

    Возглавляет десятку чемпион мира IBF/IBO Геннадий Головкин, на втором месте — обладатель пояса WBC Джермалл Чарло, а замыкает тройку лидеров владеющий поясом WBO Деметриус Андраде. Жанибек Алимханулы, занимавший в прошлом заключительное, десятое место, поднялся на девятую позицию.
    Полностью ТОП-10 средневесов по версии The Ring выглядит так:
     1. Геннадий Головкин (Казахстан)
    2. Джермалл Чарло (США)
    3. Деметриус Андраде (США)
    4. Сергей Деревянченко (Украина)
    5. Риота Мурата (Япония)
    6. Крис Юбэнк-младший (Великобритания)
    7. Роб Брант (США)
    8. Хайме Мунгия (Мексика)
    9. Жанибек Алимханулы (Казахстан)
    10. Лиам Уильямс (Великобритания)


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