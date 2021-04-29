Жанибек Алимханулы улучшил положение в рейтинге The Ring

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сайт авторитетного журнала The Ring опубликовал обновленную версию ТОП-10 боксеров среднего веса, в котором присутствуют сразу два представителя Казахстана, сообщает Sports.kz.

Возглавляет десятку чемпион мира IBF/IBO Геннадий Головкин, на втором месте — обладатель пояса WBC Джермалл Чарло, а замыкает тройку лидеров владеющий поясом WBO Деметриус Андраде. Жанибек Алимханулы, занимавший в прошлом заключительное, десятое место, поднялся на девятую позицию.

Полностью ТОП-10 средневесов по версии The Ring выглядит так:

1. Геннадий Головкин (Казахстан)

2. Джермалл Чарло (США)

3. Деметриус Андраде (США)

4. Сергей Деревянченко (Украина)

5. Риота Мурата (Япония)

6. Крис Юбэнк-младший (Великобритания)

7. Роб Брант (США)

8. Хайме Мунгия (Мексика)

9. Жанибек Алимханулы (Казахстан)

10. Лиам Уильямс (Великобритания)