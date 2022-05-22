22 Мая 2022 13:45

Жанибек Алимханулы стал претендентом на лучший нокаут года

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Американский эксперт Дэн Рафаэль считает, что выступление Жанибека Алимханулы было сокрушительным, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

Известный американский эксперт Дэн Рафаэль по достоинству оценил брутальный нокаут казахстанского боксера Жанибека Алимханулы (12-0, 8 КО) в поединке с британцем Д энни Дигнумом (14-1-1, 8 КО).

«В своем сокрушительном выступлении Жанибек Алимханулы нокаутировал Дэнни Дигнума во втором раунде и завоевал вакантный титул временного чемпиона мира по версии WBO в среднем весе. Впервые возглавив кард Top Rank на ESPN, Алимханулы выглядел невероятно в своей абсолютно доминирующей победе: в Лас-Вегасе он оформил нокаут, претендующий на лучший нокаут года», — считает Рафаэль.









Ранее сообщалось, что сегодня утром в Лас-Вегасе по времени Нур-Султана Жанибек Алимханулы нокаутировал Дигнума во втором раунде и завоевал титул «временного» чемпиона мира в среднем весе по версии WBO.