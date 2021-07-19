Жанибек Алимханулы совершил подъем в рейтинге The Ring

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сайт авторитетного журнала о боксе The Ring обновил рейтинги представителей всех весовых категорий, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Казахстанский средневес Жанибек Алимханулы , в прошлом выпуске рейтинга занимавший девятое место в своем дивизионе, поднялся на седьмую строчку. Напомним, что в своем недавнем поединке «Казахский стиль» досрочно победил бывшего чемпиона мира WBA Regular в среднем весе Роба Бранта из США. Американец после поражения от Жанибека покинул ТОП-10.

Первое место в рейтинге сохраняет чемпион мира IBF/IBO Геннадий Головкин , за ним в ТОП-3 располагаются американца Джермалл Чарло и Деметриус Андраде .

Места с четвертого по десятое распределились следующим образом:

4. Сергей Деревянченко (Украина)

5. Риота Мурата (Япония)

6. Хайме Мунгия (Мексика)

7. Жанибек Алимханулы (Казахстан)

8. Крис Юбэнк-младший (Великобритания)

9. Лиам Уильямс (Великобритания)

10. Феликс Кэш (Великобритания)