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    14:23, 19 Июль 2021 | GMT +6

    Жанибек Алимханулы совершил подъем в рейтинге The Ring

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сайт авторитетного журнала о боксе The Ring обновил рейтинги представителей всех весовых категорий, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Казахстанский средневес Жанибек Алимханулы , в прошлом выпуске рейтинга занимавший девятое место в своем дивизионе, поднялся на седьмую строчку. Напомним, что в своем недавнем поединке «Казахский стиль» досрочно победил бывшего чемпиона мира WBA Regular в среднем весе Роба Бранта из США. Американец после поражения от Жанибека покинул ТОП-10.

    Первое место в рейтинге сохраняет чемпион мира IBF/IBO Геннадий Головкин , за ним в ТОП-3 располагаются американца Джермалл Чарло и Деметриус Андраде .
    Места с четвертого по десятое распределились следующим образом:
    4. Сергей Деревянченко (Украина)
    5. Риота Мурата (Япония)
    6. Хайме Мунгия (Мексика)
    7. Жанибек Алимханулы (Казахстан)
    8. Крис Юбэнк-младший (Великобритания)
    9. Лиам Уильямс (Великобритания)
    10. Феликс Кэш (Великобритания)


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