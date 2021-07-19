Жанибек Алимханулы совершил подъем в рейтинге The Ring
Казахстанский средневес Жанибек Алимханулы , в прошлом выпуске рейтинга занимавший девятое место в своем дивизионе, поднялся на седьмую строчку. Напомним, что в своем недавнем поединке «Казахский стиль» досрочно победил бывшего чемпиона мира WBA Regular в среднем весе Роба Бранта из США. Американец после поражения от Жанибека покинул ТОП-10.
Первое место в рейтинге сохраняет чемпион мира IBF/IBO Геннадий Головкин , за ним в ТОП-3 располагаются американца Джермалл Чарло и Деметриус Андраде .
Места с четвертого по десятое распределились следующим образом:
4. Сергей Деревянченко (Украина)
5. Риота Мурата (Япония)
6. Хайме Мунгия (Мексика)
7. Жанибек Алимханулы (Казахстан)
8. Крис Юбэнк-младший (Великобритания)
9. Лиам Уильямс (Великобритания)
10. Феликс Кэш (Великобритания)