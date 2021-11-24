РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    07:29, 24 Ноябрь 2021 | GMT +6

    Жанибек Алимханулы совершил подъем в мировом рейтинге

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Жанибек Алимханулы (11-0, 7 КО) улучшил свою позицию в списке лучших средневесов мира по версии Транснационального совета по боксерским рейтингам (TBRB), передает Sports.kz.

    21 ноября в Лас-Вегаесе (США) Алимханулы одержал победу техническим нокаутом над бывшим чемпионом мира Хассаном Ндамом Нжикамом (38-6, 21 КО) из Франции и защитил свой титул чемпиона WBO Global в среднем весе.

    Эта победа позволила казахстанцу сместить украинца Сергея Деревянченко с пятой строчки рейтинга TBRB. Первое место в списке занимает чемпион мира IBF/IBO Геннадий Головкин (41-1-1, 36 КО).

    ТОП-10 боксеров-средневесов от TBRB:

    1. Геннадий Головкин;
    2. Джермалл Чарло;
    3. Деметриус Андраде;
    4. Хайме Мунгия;
    5. Жанибек Алимханулы;
    6. Сергей Деревянченко;
    7. Крис Юбэнк-младший;
    8. Мацей Сулески;
    9. Лиам Уильямс;
    10. Феликс Кэш.


    Теги:
    Спорт Бокс
    Сейчас читают
    Сегодня, 15:09
    Предотвратить разрушение городища Туймекент в Жамбылской области призывает эксперт
    Сегодня, 14:56
    Вторая ракетка Казахстана сотворила сенсацию на турнире в Пекине
    Сегодня, 14:42
    Планово-предупредительные работы начались на АНПЗ
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!