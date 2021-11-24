07:29, 24 Ноябрь 2021 | GMT +6
Жанибек Алимханулы совершил подъем в мировом рейтинге
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Жанибек Алимханулы (11-0, 7 КО) улучшил свою позицию в списке лучших средневесов мира по версии Транснационального совета по боксерским рейтингам (TBRB), передает Sports.kz.
21 ноября в Лас-Вегаесе (США) Алимханулы одержал победу техническим нокаутом над бывшим чемпионом мира Хассаном Ндамом Нжикамом (38-6, 21 КО) из Франции и защитил свой титул чемпиона WBO Global в среднем весе.
Эта победа позволила казахстанцу сместить украинца Сергея Деревянченко с пятой строчки рейтинга TBRB. Первое место в списке занимает чемпион мира IBF/IBO Геннадий Головкин (41-1-1, 36 КО).
ТОП-10 боксеров-средневесов от TBRB:
1. Геннадий Головкин;
2. Джермалл Чарло;
3. Деметриус Андраде;
4. Хайме Мунгия;
5. Жанибек Алимханулы;
6. Сергей Деревянченко;
7. Крис Юбэнк-младший;
8. Мацей Сулески;
9. Лиам Уильямс;
10. Феликс Кэш.