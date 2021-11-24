Жанибек Алимханулы совершил подъем в мировом рейтинге

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Жанибек Алимханулы (11-0, 7 КО) улучшил свою позицию в списке лучших средневесов мира по версии Транснационального совета по боксерским рейтингам (TBRB), передает Sports.kz.

21 ноября в Лас-Вегаесе (США) Алимханулы одержал победу техническим нокаутом над бывшим чемпионом мира Хассаном Ндамом Нжикамом (38-6, 21 КО) из Франции и защитил свой титул чемпиона WBO Global в среднем весе.

Эта победа позволила казахстанцу сместить украинца Сергея Деревянченко с пятой строчки рейтинга TBRB. Первое место в списке занимает чемпион мира IBF/IBO Геннадий Головкин (41-1-1, 36 КО).

ТОП-10 боксеров-средневесов от TBRB:

1. Геннадий Головкин;

2. Джермалл Чарло;

3. Деметриус Андраде;

4. Хайме Мунгия;

5. Жанибек Алимханулы;

6. Сергей Деревянченко;

7. Крис Юбэнк-младший;

8. Мацей Сулески;

9. Лиам Уильямс;

10. Феликс Кэш.