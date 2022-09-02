РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    09:21, 02 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Жанибек Алимханулы согласился провести бой с непобежденным нокаутером

    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Чемпион мира в среднем весе по версии WBO из Казахстана Жанибек Алимханулы (12-0, 8 КО) согласился на бой с бразильцем Эскивой Фалькао (30-0, 20 КО), который занимает третью строчку рейтинга Всемирной боксерской организации, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

    Накануне Фалькао обратился к Алимханулы с очередным предложением провести бой. В ответ «Казахский стиль» предложил Фалькао обсудить такой поединок с его командой, дав понять, что не против сразиться с Эскивой при наличии конкретного предложения.

    Ранее Жанибек Алимханулы отвечал бразильскому боксеру в другом ключе, заявив сначала, что он не представляет для него интереса из-за отсутствия титулов, а затем и вовсе пригрозил отправить призера ОИ-2012 в инвалидное кресло.


    Фото: sports.kz



    Теги:
    Бокс Спорт Жанибек Алимханулы Боевые искусства
    Сейчас читают
    03:00, 01 Октябрь 2023
    Волна убийств захлестнула Швецию
    02:22, 01 Октябрь 2023
    Неблагоприятные метеоусловия будут в пяти городах Казахстана
    01:57, 01 Октябрь 2023
    Ремонт котельных завершают в Семее
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!