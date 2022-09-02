Жанибек Алимханулы согласился провести бой с непобежденным нокаутером

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Чемпион мира в среднем весе по версии WBO из Казахстана Жанибек Алимханулы (12-0, 8 КО) согласился на бой с бразильцем Эскивой Фалькао (30-0, 20 КО), который занимает третью строчку рейтинга Всемирной боксерской организации, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

Накануне Фалькао обратился к Алимханулы с очередным предложением провести бой. В ответ «Казахский стиль» предложил Фалькао обсудить такой поединок с его командой, дав понять, что не против сразиться с Эскивой при наличии конкретного предложения.

Ранее Жанибек Алимханулы отвечал бразильскому боксеру в другом ключе, заявив сначала, что он не представляет для него интереса из-за отсутствия титулов, а затем и вовсе пригрозил отправить призера ОИ-2012 в инвалидное кресло.

Фото: sports.kz







