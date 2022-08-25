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    10:30, 25 Август 2022 | GMT +6

    Жанибек Алимханулы сделал заявление о следующем бое

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер, чемпион мира WBO Interim в среднем весе Жанибек Алимханулы находится в ожидании очередного боя, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Накануне стало известно, что обладатель полноправного титула WBO Деметриус Андраде откажется от него и перейдет во второй средний вес, что автоматически повысит статус Жанибека с «временного» до «полноценного» чемпиона мира WBO в среднем дивизионе.

    Жанибек Алимханулы опубликовал Twitter видеонарезку своих нокаутов и задался вопросом: «Кто следующий?».

    Предыдущий поединок Алимханулы состоялся 21 мая в Лас-Вегасе. В нем он во втором раунде нокаутировал британца Дэнни Дигнума.



    Фото: sports.kz





    Теги:
    Бокс Спорт Жанибек Алимханулы Видео
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