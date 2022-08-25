Жанибек Алимханулы сделал заявление о следующем бое

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер, чемпион мира WBO Interim в среднем весе Жанибек Алимханулы находится в ожидании очередного боя, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Накануне стало известно, что обладатель полноправного титула WBO Деметриус Андраде откажется от него и перейдет во второй средний вес, что автоматически повысит статус Жанибека с «временного» до «полноценного» чемпиона мира WBO в среднем дивизионе.

Жанибек Алимханулы опубликовал Twitter видеонарезку своих нокаутов и задался вопросом: «Кто следующий?».

Предыдущий поединок Алимханулы состоялся 21 мая в Лас-Вегасе. В нем он во втором раунде нокаутировал британца Дэнни Дигнума.









Фото: sports.kz











