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Жанибек Алимханулы сделал заявление о чемпионском бое и дальнейших планах

25 Ноября 2021 11:00
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Жанибек Алимханулы сделал заявление о чемпионском бое и дальнейших планах

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер среднего веса Жанибек Алимханулы обратился к болельщикам после досрочной победы над экс-чемпионом мира Хассаном Ндамом Нжикамом. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

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Поединок Алимханулы — Нжикам состоялся 21 ноября в Лас-Вегасе и завершился в пользу Жанибека техническим нокаутом в восьмом раунде. После этого боя менеджер казахстанца Эгис Климас обратился к WBO с просьбой назначить Алимханулы обязательным претендентом на титул чемпиона мира WBO в среднем весе, которым владеет американец Деметриус Андраде.

«Уважаемые болельщики! Слава Аллаху, мы оставили одну ступень позади. В этом году мы победили двух бывших чемпионов. Впереди у нас чемпионский бой. Вы знаете, что мы готовы выйти против любого чемпиона. Как и вы, мы будем ждать новостей. Пока команда в отпуске. Снижаем активность в социальных сетях. Большое спасибо за поддержку», — написано в Instagram команды Жанибека.


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