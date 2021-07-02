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    11:47, 02 Июль 2021 | GMT +6

    Жанибек Алимханулы сделал заявление о бое за титул чемпиона мира

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Не знающий поражений казахстанский боксер среднего веса Жанибек Алимханулы (10-0, 6 КО) заявил, что хочет выигрывать бои против действующих чемпионов, а не бывших обладателей титула, каким был его недавний соперник, американец Роб Брант (26-3, 18 КО). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Брант, в прошлом владевший поясом «обычного» чемпиона мира WBA в среднем весе, капитулировал в восьмом раунде поединка с Алимханулы 27 июня в Лас-Вегасе. Как отметил казахстанец, теперь он намерен повысить свою планку в уровне оппозиции.

    «Победа над бывшим чемпионом для меня не радость. Я хочу побеждать чемпионов. Мне нужен титул!» — написал в Twitter Жанибек.


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