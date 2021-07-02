Жанибек Алимханулы сделал заявление о бое за титул чемпиона мира

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Не знающий поражений казахстанский боксер среднего веса Жанибек Алимханулы (10-0, 6 КО) заявил, что хочет выигрывать бои против действующих чемпионов, а не бывших обладателей титула, каким был его недавний соперник, американец Роб Брант (26-3, 18 КО). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Брант, в прошлом владевший поясом «обычного» чемпиона мира WBA в среднем весе, капитулировал в восьмом раунде поединка с Алимханулы 27 июня в Лас-Вегасе. Как отметил казахстанец, теперь он намерен повысить свою планку в уровне оппозиции.

«Победа над бывшим чемпионом для меня не радость. Я хочу побеждать чемпионов. Мне нужен титул!» — написал в Twitter Жанибек.