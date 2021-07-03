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    09:34, 03 Июль 2021 | GMT +6

    Жанибек Алимханулы сделал заявление о ближайших планах

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Жанибек Алимханулы (10-0, 6 КО) на своей странице в Instagram обратился к болельщикам, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    «Дорогие болельщики, команда ушла в отпуск. Активность в сети снижается. Мы в Америке, через 10-15 дней снова приступим к тренировкам. Спасибо вам большое за вашу поддержку. Наши победы еще впереди!» — написал Алимханулы в Instagram.

    Напомним, в своем последнем бою Жанибек Алимханулы удосрочил в восьмом раунде бывшего «регулярного» чемпиона мира в среднем весе по версии WBA, американца Роба Бранта (26-3, 18 КО). Затем Жанибек снова бросил вызов чемпионам мира в своем дивизионе.


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