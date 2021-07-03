Жанибек Алимханулы сделал заявление о ближайших планах

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Жанибек Алимханулы (10-0, 6 КО) на своей странице в Instagram обратился к болельщикам, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

«Дорогие болельщики, команда ушла в отпуск. Активность в сети снижается. Мы в Америке, через 10-15 дней снова приступим к тренировкам. Спасибо вам большое за вашу поддержку. Наши победы еще впереди!» — написал Алимханулы в Instagram.

Напомним, в своем последнем бою Жанибек Алимханулы удосрочил в восьмом раунде бывшего «регулярного» чемпиона мира в среднем весе по версии WBA, американца Роба Бранта (26-3, 18 КО). Затем Жанибек снова бросил вызов чемпионам мира в своем дивизионе.