Жанибек Алимханулы сделал новое заявление о титуле чемпиона мира

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 21 мая казахстанский боксер Жанибек Алимханулы проведет бой за вакантный титул «временного» чемпиона мира WBO в среднем весе с британцем Дэнни Дигнумом. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Поединок состоится в Лас-Вегасе (штат Невада, США) и станет главным событием вечера бокса от Top Rank.

В Instagram команды «Казахского стиля» появилась афиша его предстоящего боя и заявление: «Даст Бог, 21 мая мы привезем чемпионский пояс в страну!»

Напомним, что Дигнум стал четвертым по счету соперником, которого WBO назначила Жанибеку. Ранее от встречи с казахстанцем на ринге отказались действующий чемпион мира WBO Деметриус Андраде, а также ведущие претенденты Эскива Фалькао и Хайме Мунгия.