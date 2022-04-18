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    13:49, 18 Апрель 2022 | GMT +6

    Жанибек Алимханулы сделал новое заявление о титуле чемпиона мира

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 21 мая казахстанский боксер Жанибек Алимханулы проведет бой за вакантный титул «временного» чемпиона мира WBO в среднем весе с британцем Дэнни Дигнумом. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Поединок состоится в Лас-Вегасе (штат Невада, США) и станет главным событием вечера бокса от Top Rank.

    В Instagram команды «Казахского стиля» появилась афиша его предстоящего боя и заявление: «Даст Бог, 21 мая мы привезем чемпионский пояс в страну!»

    Напомним, что Дигнум стал четвертым по счету соперником, которого WBO назначила Жанибеку. Ранее от встречи с казахстанцем на ринге отказались действующий чемпион мира WBO Деметриус Андраде, а также ведущие претенденты Эскива Фалькао и Хайме Мунгия.


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