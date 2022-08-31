Жанибек Алимханулы раскрыл свои планы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский чемпион мира в средней весовой категории Жанибек Алимханулы выступил с громким заявлением после получения полноправного пояса по версии WBO (Всемирная боксерская организация), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

«В следующем году, когда я заполучу все четыре пояса (в среднем весе), я буду драться в суперсреднем дивизионе. Запомните меня! Я - Жанибек, и я кошмар среднего веса!», - заявил Алимханулы.

Как сообщалось, казахстанский боксер был признан полноправным чемпионом мира по версии WBO после отказа предыдущего обладателя пояса американца Деметриуса Андраде провести титульный бой с Алимханулы.