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    04:37, 31 Август 2022 | GMT +6

    Жанибек Алимханулы раскрыл свои планы

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский чемпион мира в средней весовой категории Жанибек Алимханулы выступил с громким заявлением после получения полноправного пояса по версии WBO (Всемирная боксерская организация), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    «В следующем году, когда я заполучу все четыре пояса (в среднем весе), я буду драться в суперсреднем дивизионе. Запомните меня! Я - Жанибек, и я кошмар среднего веса!», - заявил Алимханулы.

    Как сообщалось, казахстанский боксер был признан полноправным чемпионом мира по версии WBO после отказа предыдущего обладателя пояса американца Деметриуса Андраде провести титульный бой с Алимханулы.


    Теги:
    Бокс Спорт Жанибек Алимханулы
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