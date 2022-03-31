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    02:19, 31 Март 2022 | GMT +6

    Жанибек Алимханулы проведет самый большой бой за свою карьеру

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Бой казахстанского боксера Жанибека Алимханулы (11-0, 7 КО) и британца Дэнни Дигнума (14-0-1, 8 КО) за титул временного чемпиона мира в среднем весе по версии WBO пройдет 21 мая и возглавит вечер бокса на телеканале ESPN, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    «Промоутерские торги во вторник на бой Жанибека Алимханулы против Дэнни Дигнума за титул временного чемпиона мира WBO в среднем весе были отменены, сделка заключена. Они встретятся 21 мая в главном событии на ESPN», — написал журналист Дэн Рафаэль в Twitter, ссылаясь на слова вице-президента Top Rank Карла Морретти.

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