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Жанибек Алимханулы продолжил восхождение в рейтинге WBC после победы нокаутом

11 Декабря 2019 10:50
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Жанибек Алимханулы продолжил восхождение в рейтинге WBC после победы нокаутом

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанский боксер-средневес Жанибек Алимханулы (8-0, 4 КО) пошел на повышение в рейтинге Всемирного боксерского совета (WBC). Об этом передаёт МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

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В обновленной версии табеля о рангах Жанибек поднялся с 15-й на 13-ю отметку в ТОП-15 своего дивизиона. Тройку сильнейших составляют американец Дэниэл Джейкобс, представитель Украины Сергей Деревянченко и бывший чемпион мира в первой средней категории, мексиканец Хайме Мунгия. Чемпионом мира WBC является Джермалл Чарло из США, а «франчайзинговым» чемпионом — мексиканский боксер Сауль «Канело» Альварес. 10 ноября Жанибек Алимханулы одержал победу нокаутом над канадцем Альбертом Онолуносе (24-3-1, 8 КО) и успешно защитил титулы WBO Global и WBC Continental Americas в среднем весе. Поединок проходил в городе Фресно, штат Калифорния.

фото: twitter.com/vestisporta
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Ключевые слова: Спорт,
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