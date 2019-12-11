Жанибек Алимханулы продолжил восхождение в рейтинге WBC после победы нокаутом

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанский боксер-средневес Жанибек Алимханулы (8-0, 4 КО) пошел на повышение в рейтинге Всемирного боксерского совета (WBC). Об этом передаёт МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В обновленной версии табеля о рангах Жанибек поднялся с 15-й на 13-ю отметку в ТОП-15 своего дивизиона. Тройку сильнейших составляют американец Дэниэл Джейкобс, представитель Украины Сергей Деревянченко и бывший чемпион мира в первой средней категории, мексиканец Хайме Мунгия. Чемпионом мира WBC является Джермалл Чарло из США, а «франчайзинговым» чемпионом — мексиканский боксер Сауль «Канело» Альварес. 10 ноября Жанибек Алимханулы одержал победу нокаутом над канадцем Альбертом Онолуносе (24-3-1, 8 КО) и успешно защитил титулы WBO Global и WBC Continental Americas в среднем весе. Поединок проходил в городе Фресно, штат Калифорния.