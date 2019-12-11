-
ОНЛАЙН:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 18:46
-
-
вчера 18:40
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Жанибек Алимханулы продолжил восхождение в рейтинге WBC после победы нокаутом
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанский боксер-средневес Жанибек Алимханулы (8-0, 4 КО) пошел на повышение в рейтинге Всемирного боксерского совета (WBC). Об этом передаёт МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
В обновленной версии табеля о рангах Жанибек поднялся с 15-й на 13-ю отметку в ТОП-15 своего дивизиона. Тройку сильнейших составляют американец Дэниэл Джейкобс, представитель Украины Сергей Деревянченко и бывший чемпион мира в первой средней категории, мексиканец Хайме Мунгия. Чемпионом мира WBC является Джермалл Чарло из США, а «франчайзинговым» чемпионом — мексиканский боксер Сауль «Канело» Альварес. 10 ноября Жанибек Алимханулы одержал победу нокаутом над канадцем Альбертом Онолуносе (24-3-1, 8 КО) и успешно защитил титулы WBO Global и WBC Continental Americas в среднем весе. Поединок проходил в городе Фресно, штат Калифорния.фото: twitter.com/vestisporta
- Звезды мирового автоспорта приедут в Казахстан. Ралли «Шелковый путь» стал этапом Кубка мира FIA
- Сезон зимних развлечений в столице откроют традиционными лыжными гонками
- Музей казахстанского футбола в Семее пополнился новыми экспонатами
- В Мажилисе определили лучших в шахматном поединке с Динарой Садуакасовой
- Геннадий Головкин встретился с акимом Карагандинской области
- Столичная теннисистка победила в турнире среди юниоров в Испании
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана