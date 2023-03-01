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Жанибек Алимханулы прибыл в США на защиту титула чемпиона мира

1 Марта 2023, 22:40
Жанибек Алимханулы прибыл в США на защиту титула чемпиона мира Фото: sports.kz

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский чемпиона мира в средней весовой категории по версии Всемирной боксерской организации (WBO) Жанибек Алимханулы и его менеджер Берик Султан прибыли в Соединенные Штаты Америки, передает МИА «Казинформ».

«Слава Аллаху, мы нормально добрались. Теперь 10-15 дней будет джетлаг! Говоря по-казахски, когда смешивается день и ночь и ходишь кое-как», — сообщил менеджер боксера в Stories Instagram.

Ранее Алимханулы и Султан сообщили о том, что вылетели в США для защиты титула Всемирной боксерской организации.

Отметим, что WBO ранее дала 20 дней командам казахстанца и британца Лиама Смита, чтобы договориться о бое. Однако Смит может согласиться на реванш с соотечественником Крисом Юбенком-младшим, которого он нокаутировал в январе.


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