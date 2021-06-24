РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    08:26, 24 Июнь 2021 | GMT +6

    Жанибек Алимханулы прибыл в Лас-Вегас и сделал заявление

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанский боксер-средневес Жанибек Алимханулы (9-0, 5 КО) сообщил о своем прибытии в Лас-Вегас, где 26 июня сразится с бывшим чемпионом мира WBA Regular в средней категории Робом Брантом (26-2, 18 КО) передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    «Мы в Лас-Вегасе. В субботу в Вегасе будут большие новости, и весь мир об этом узнает. То, что происходит в Вегасе, не должно оставаться в Вегасе. Я покажу казахский стиль», — написал в твиттере Жанибек.
    Отметим, что по времени Нур-Султана бой Алимханулы — Брант начнется около 08:00 утра 27 июня.
    В последний раз Жанибек Алимханулы выходил на ринг в октябре, когда во втором раунде нокаутировал аргентинского боксера Гонсало Корию (16-4, 6 КО). Роб Брант провел свой последний бой в августе 2020-го, удосрочив в пятом раунде украинца Виталия Копыленко (28-3, 16 КО).



    Теги:
    Спорт
    Сейчас читают
    Сегодня, 12:40
    В детсады, школы и больницы Астаны начали подавать тепло
    Сегодня, 12:34
    Поезд столкнулся с легковым автомобилем в Костанайской области
    Сегодня, 12:30
    «Серый» сахар рушит отрасль в Казахстане
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!