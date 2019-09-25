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Жанибек Алимханулы приблизился к топ-10 рейтинга WBO после победы в титульном бою

25 Сентября 2019 07:31
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Жанибек Алимханулы приблизился к топ-10 рейтинга WBO после победы в титульном бою

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Всемирная боксерская организация (WBO) представила обновленный рейтинг во всех весовых категориях, сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

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В среднем весе поднялся казахстанский боксер Жанибек Алимханулы (8-0, 3 КО): он занимал 15-ое место, а теперь стал 13-ым. Чемпионом же мира в среднем дивизионе по версии WBO является американец Деметриус Андраде (28-0, 17 КО).

Напомним, Ж. Алимханулы провел свой последний бой 17 августа в Лос-Анджелесе (США), где дрался с канадцем Стюартом МакЛелланом (27-4-3, 11 КО). Жанибек отправил своего соперника в нокаут в пятом раунде. Таким образом, казахстанский боксер успешно защитил пояса WBO Global и WBC Continental Americas в среднем весе.

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Ключевые слова: Спорт,
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