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    07:10, 02 Июнь 2021 | GMT +6

    Жанибек Алимханулы претендует на соперника и дату боя Геннадия Головкина

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанский боксер Жанибек Алимханулы (9-0, 5 КО) вновь попросил своего промоутера Боба Арума устроить ему бой с японцем Риотой Муратой (16-2, 13 КО), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    «Боб Арум, Top Rank, организуйте мне бой с Муратой в сентябре. Я собираюсь побить его и победить в Вегасе. А в декабре мы устроим бой-реванш в Японии. А потом мы получим все пояса! 26 июня? Легкий бой!» — написал Алимханулы в твиттере.

    Напомним, ранее бой с Риотой Муратой как раз на декабрь планировал другой казахстанец, Геннадий Головкин (41-1-1, 36 КО). Мурата является чемпионом мира в среднем весе по версии WBA Super, а Головкин владеет поясами IBF и IBO. Что касается Алимханулы, то у него пока есть лишь пояс WBO Global.



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