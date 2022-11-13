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Жанибек Алимханулы появился с поясом WBO перед публикой

13 Ноября 2022, 10:01
Жанибек Алимханулы появился с поясом WBO перед публикой
13 Ноября 2022, 10:01

Жанибек Алимханулы появился с поясом WBO перед публикой

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Не знающий поражений казахстанский боксер Жанибек Алимханулы прошелся перед журналистами и фотографами со своим поясом чемпиона мира по версии WBO в среднем весе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Видео данного эпизода было представлено на официальной странице Top Rank в Twitter. «Встречайте Бугимена», - гласит короткая подпись к ролику.

Как сообщалось ранее, сегодня утром по времени Астаны в Лас-Вегасе (штат Невада, США) Алимханулы проведет первую защиту своего титула. Соперником казахстанца выступит представитель Великобритании Дензел Бентли. Прямая трансляция будет доступна на телеканале «Хабар».

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