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Жанибек Алимханулы попал в список самых избегаемых боксеров

16 Декабря 2022, 12:42
Жанибек Алимханулы попал в список самых избегаемых боксеров

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Twitter-аккаунт ESPN Ringside опубликовал пост о боксерах, которые сталкиваются с трудностями при поисках оппонентов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

Среди тех, кого потенциальные соперники предпочитают избегать, назван и чемпион мира WBO в среднем весе из Казахстана Жанибек Алимханулы. Компанию ему составили Шакур Стивенсон, Джарон Эннис, Верджил Ортис и Давид Бенавидес.

«Кто самый избегаемый боксер прямо сейчас?», — задался вопросом ресурс, перечислив имена кандидатов.

Ранее от боя с Жанибеком Алимханулы успели отказаться бывшие чемпионы мира Хайме Мунгия и Деметриус Андраде.

Фото: gettyimages.com


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