Жанибек Алимханулы получил топового соперника на следующий бой

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Стало известно, с кем казахстанский боксер Жанибек Алимханулы (10-0, 6 КО) проведет свой следующий поединок, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Соперником Алимханулы станет француз Хассан Ндам Нджикам (38-5, 21 КО). Бой состоится 5 ноября в Лас-Вегасе (США). Поединок запланирован на десять раундов.

Отметим, что Ндам Нджикам был чемпионом мира в среднем весе по версиям WBA и WBO («временный»). Свой последний бой французский боксер провел в июле — он победил по очкам венгерского джорнимена Габора Горбича (26-21-2, 16 КО). Жанибек Алимханулы дрался в июне и удосрочил в восьмом раунде американца Роба Бранта (26-3, 18 КО).



