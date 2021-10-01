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    07:32, 01 Октябрь 2021 | GMT +6

    Жанибек Алимханулы получил топового соперника на следующий бой

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Стало известно, с кем казахстанский боксер Жанибек Алимханулы (10-0, 6 КО) проведет свой следующий поединок, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Соперником Алимханулы станет француз Хассан Ндам Нджикам (38-5, 21 КО). Бой состоится 5 ноября в Лас-Вегасе (США). Поединок запланирован на десять раундов.

    Отметим, что Ндам Нджикам был чемпионом мира в среднем весе по версиям WBA и WBO («временный»). Свой последний бой французский боксер провел в июле — он победил по очкам венгерского джорнимена Габора Горбича (26-21-2, 16 КО). Жанибек Алимханулы дрался в июне и удосрочил в восьмом раунде американца Роба Бранта (26-3, 18 КО).



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