Жанибек Алимханулы получил пояс чемпиона мира

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский чемпион мира в средней весовой категории по версии WBO Жанибек Алимханулы получил пояс Всемирной боксерской организации, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

На своей странице в Twitter боксер из Казахстана опубликовал фотографию пояса чемпиона мира и оставил следующее описание: «Пояс чемпиона в Казахстане!».





Титул Алимханулы является историческим для Казахстана, так как Жанибек стал первым отечественным чемпионом мира в данной организации.

В августе Всемирная боксерская организация лишила американца Деметриуса Андраде титула чемпиона после того, как он отказался защищать пояс против казахстанца.









Фото: sports.kz



















