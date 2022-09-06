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    22:25, 05 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Жанибек Алимханулы получил пояс чемпиона мира

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский чемпион мира в средней весовой категории по версии WBO Жанибек Алимханулы получил пояс Всемирной боксерской организации, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    На своей странице в Twitter боксер из Казахстана опубликовал фотографию пояса чемпиона мира и оставил следующее описание: «Пояс чемпиона в Казахстане!».


    Титул Алимханулы является историческим для Казахстана, так как Жанибек стал первым отечественным чемпионом мира в данной организации.

    В августе Всемирная боксерская организация лишила американца Деметриуса Андраде титула чемпиона после того, как он отказался защищать пояс против казахстанца.



    Фото: sports.kz







    Теги:
    Спорт Жанибек Алимханулы
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