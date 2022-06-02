2 Июня 2022 10:50

Жанибек Алимханулы покинул топ-15 рейтинга WBA

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Всемирная боксерская ассоциация (WBA) представила новую версию рейтингов бойцов всех весовых категорий. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Казахстанский боксер Жанибек Алимханулы, занимавший в предыдущем выпуске седьмое место в табели о рангах среднего веса, покинул топ-15. Напомним, что 22 мая «Казахский стиль» завоевал «временный» титул чемпиона мира WBO в средней категории, нокаутировав британца Дэнни Дигнума.

Чемпионом мира WBA Super в среднем дивизионе является другой казахстанец Геннадий Головкин. Также он владеет поясами по версиям IBF и IBO.

Тройку лидеров рейтинга составляют британец Крис Юбэнк-младший, Хайме Мунгия из Мексики и японский боксер Риота Мурата.



