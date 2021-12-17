Жанибек Алимханулы поднялся в рейтинге The Ring после победы нокаутом

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сайт известного журнала The Ring опубликовал актуальную версию рейтинга боксеров во всех весовых категориях, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

В среднем весе лидером остался чемпион мира IBF/IBO Геннадий Головкин, за ним в ТОП-3 следуют другие обладатели титулов дивизиона Джермалл Чарло (WBC) и Деметриус Андраде (WBO).

Другой казахстанец Жанибек Алимханулы, победивший в прошлом месяце нокаутом экс-чемпиона мира Хассана Ндама Нжикама, поднялся с седьмой на шестую строчку.

Полностью рейтинг средневесов по версии The Ring выглядит так (в скобках указано место в предыдущем выпуске табеля о рангах):

1 (1). Геннадий Головкин (Казахстан)

2 (2). Джермалл Чарло (США)

3 (3). Деметриус Андраде (США)

4 (5). Хайме Мунгия (Мексика)

5 (6). Риота Мурата (Япония)

6 (7). Жанибек Алимханулы (Казахстан)

7 (8). Крис Юбэнк-младший (Великобритания)

8 (-). Карлос Адамес (Доминиканская Республика)

9 (4). Сергей Деревянченко (Украина)

10 (9). Лиам Уильямс (Великобритания).

Напомним, Всемирная боксерская организация WBO обязала американского чемпиона Деметриуса Андраде провести защиту своего пояса против казахстанского боксера Жанибека Алимханулы.