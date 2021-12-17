Жанибек Алимханулы поднялся в рейтинге The Ring после победы нокаутом
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сайт известного журнала The Ring опубликовал актуальную версию рейтинга боксеров во всех весовых категориях, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.
В среднем весе лидером остался чемпион мира IBF/IBO Геннадий Головкин, за ним в ТОП-3 следуют другие обладатели титулов дивизиона Джермалл Чарло (WBC) и Деметриус Андраде (WBO).
Другой казахстанец Жанибек Алимханулы, победивший в прошлом месяце нокаутом экс-чемпиона мира Хассана Ндама Нжикама, поднялся с седьмой на шестую строчку.
Полностью рейтинг средневесов по версии The Ring выглядит так (в скобках указано место в предыдущем выпуске табеля о рангах):
1 (1). Геннадий Головкин (Казахстан)
2 (2). Джермалл Чарло (США)
3 (3). Деметриус Андраде (США)
4 (5). Хайме Мунгия (Мексика)
5 (6). Риота Мурата (Япония)
6 (7). Жанибек Алимханулы (Казахстан)
7 (8). Крис Юбэнк-младший (Великобритания)
8 (-). Карлос Адамес (Доминиканская Республика)
9 (4). Сергей Деревянченко (Украина)
10 (9). Лиам Уильямс (Великобритания).
Напомним, Всемирная боксерская организация WBO обязала американского чемпиона Деметриуса Андраде провести защиту своего пояса против казахстанского боксера Жанибека Алимханулы.
- Казахстанский боец Кайрат Ахметов проведет бой на турнире ONE FC в Сингапуре
- Сборная Казахстана узнала своих соперников по Лиге наций
- Известные казахстанские певцы и актеры сразились на татами в Таразе
- Адильбек Мусин установил новый рекорд Казахстана на ЧМ по плаванию
- Международный турнир по бильярду среди ветеранов проходит в Нур-Султане
- Сразу два спортивных объекта открыли ко Дню Независимости в Павлодаре
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана