Жанибек Алимханулы опустился в рейтинге The Ring лучших боксеров-средневесов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Журнал The Ring обновил рейтинг лучших боксеров-средневесов. Казахстанец Жанибек Алимханулы (11-0, 7 КО) опустился в нем с 6 места на 7 место, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

Казахстанец Жанибек Алимханулы (11-0, 7 КО) опустился на 7 место в рейтинге лучших боксеров в среднем весе. Его сместил британский боксер Крис Юбэнк-младший (32-2, 23 КО), победивший на выходных своего соотечественника Лиама Уильямса (23-4-1, 18 КО).

ТОП-10 рейтинга средневесов по версии The Ring:

1. Геннадий Головкин (41-1-1, 36 КО)

2. Джермалл Чарло (32-0, 22 КО)

3. Деметриус Андраде (31-0, 19 КО)

4. Хайме Мунгия (38-0, 30 КО)

5. Риота Мурата (16-2, 13 КО)

6. Крис Юбэнк-младший (32-2, 23 КО)

7. Жанибек Алимханулы (11-0, 7 КО)

8. Карлос Адамес (21-0, 16 КО)

9. Сергей Деревянченко (13-4, 10 КО)

10. Феликс Кэш (14-0, 10 КО).

Напомним, после стремительного взлета Мейирима Нурсултанова в рейтинге BoxRec в ТОП-15 средневесов теперь сразу четыре боксера из Казахстана. Лучшим из них на данный момент является Жанибек Алимханулы (11-0, 7 КО) — 9 место. Ниже расположились Канат Ислам (28-0, 22 КО) — 13 место и, собственно, Мейирим Нурсултанов (16-0, 9 КО) — 14 место. Не стоит забывать, что скоро в рейтинг BoxRec должен вернуться Геннадий Головкин (41-1-1, 36 КО).