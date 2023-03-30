Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Спорт

Жанибек Алимханулы официально объявил следующего соперника и дату боя

Махаббат Сыздыкова
30 Марта 2023, 08:33
Жанибек Алимханулы официально объявил следующего соперника и дату боя

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Непобежденный казахстанский чемпион мира в средней весовой категории по версии Всемирной боксерской организации (WBO) Жанибек Алимханулы объявил о своем следующем поединке на профессиональном ринге, передает МИА «Казинформ».

«Официально! Второй раз защитим чемпионский титул и возвысим честь Казахстана! Аминь!», — сообщил Алимханулы на своей странице в Instagram, где он разместил афишу предстоящего поединка.

Соперником Жанибека станет канадский боксер Стивен Батлер (32-3-1, 26 KO). Запланированный на двенадцать раундов бой пройдет 13 мая на Stockton Arena в Стоктоне (штат Калифорния, США).


Спорт   Бокс   Жанибек Алимханулы  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Движение семи автобусных маршрутов временно изменили в Астане
Движение семи автобусных маршрутов временно изменили в Астане
Строительство дороги между Кентау и аэропортом Туркестана завершат до конца года
Строительство дороги между Кентау и аэропортом Туркестана завершат до конца года
Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования Гурбангулы Бердымухамедову
Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования Гурбангулы Бердымухамедову
25 призывников из ВКО отправятся служить в Актау
25 призывников из ВКО отправятся служить в Актау
В пяти городах Казахстана ожидаются неблагоприятные метеоусловия
В пяти городах Казахстана ожидаются неблагоприятные метеоусловия
ООН: «Зеленая» индустриализация – путь к прорыву в сфере развития
ООН: «Зеленая» индустриализация – путь к прорыву в сфере развития
9 апреля. Календарь Казинформа «Дни рождения»
9 апреля. Календарь Казинформа «Дни рождения»
9 апреля. Календарь Казинформа «Даты. События»
9 апреля. Календарь Казинформа «Даты. События»
Перелив через гребень плотины уменьшился в СКО
Перелив через гребень плотины уменьшился в СКО