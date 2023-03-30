Жанибек Алимханулы официально объявил следующего соперника и дату боя

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Непобежденный казахстанский чемпион мира в средней весовой категории по версии Всемирной боксерской организации (WBO) Жанибек Алимханулы объявил о своем следующем поединке на профессиональном ринге, передает МИА «Казинформ».

«Официально! Второй раз защитим чемпионский титул и возвысим честь Казахстана! Аминь!», — сообщил Алимханулы на своей странице в Instagram, где он разместил афишу предстоящего поединка.

Соперником Жанибека станет канадский боксер Стивен Батлер (32-3-1, 26 KO). Запланированный на двенадцать раундов бой пройдет 13 мая на Stockton Arena в Стоктоне (штат Калифорния, США).