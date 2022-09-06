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    17:05, 06 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Жанибек Алимханулы обратился с очередным призывом к чемпионам

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Чемпион мира WBO в среднем весе из Казахстана Жанибек Алимханулы бросил очередной вызов другим обладателям поясов своего дивизиона, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    «Казахский стиль» удивился тем фактом, что его конкуренты не желают проводить бои-унификации.

    «Я не понимаю, почему боксеры не хотят объединять все титулы. У меня есть титул. Давайте «объединимся», чемпионы!» — написал в Twitter Жанибек Алимханулы.
    Не так давно Ж. Алимханулы был повышен до полноправного чемпиона мира WBO в среднем весе — до этого он имел статус «временного» чемпиона. Такое решение было принято WBO после того как прежний обладатель титула Деметриус Андраде отказался от него и перешел во второй средний вес.






    Фото: sports.kz

    Теги:
    Спорт Жанибек Алимханулы
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