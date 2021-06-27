Жанибек Алимханулы обратился к сильнейшим бойцам

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Непобежденный казахстанский боксер-средневес Жанибек Алимханулы (10-0, 6 КО) обратился к сильнейшим бойцам своего дивизиона после своей победы над бывшим обладателем титула WBA Regular Робом Брантом (26-3, 18 КО) из США, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Рассчитанный на десять раундов бой прошел в Лас-Вегасе и завершился победой «Казахского стиля» техническим нокаутом — после восьмого раунда угол Бранта снял своего боксера с поединка. После этого Алимханулы выразил готовность сразиться против чемпионов.

«Где вы, чемпионы? Я хочу вас нокаутировать», - написал в твиттере Жанибек.

Напомним, что чемпионами мира в среднем весе являются: соотечественник Жанибека Геннадий Головкин (IBF, IBO), американцы Деметриус Андраде (WBO) и Джермалл Чарло (WBC), а также Риота Мурата из Японии (WBA Super).