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Жанибек Алимханулы обратился к казахстанцам перед титульным боем

19 Ноября 2021 23:59
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Жанибек Алимханулы обратился к казахстанцам перед титульным боем

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский топ-проспект средней весовой категории Жанибек Алимханулы (10-0, 6 КО) обратился к болельщикам накануне своего боя, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

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Боксер опубликовал в Stories Instagram слова благодарности всем казахстанским болельщиками.

«От себя лично и от имени нашей команды я хотел бы поблагодарить всех болельщиков, которые поддерживают и болеют за нас. Будьте здоровы! Мы есть благодаря вам!», — написал Алимханулы.

Утром 21-го ноября Алимханулы встретится в Лас-Вегасе с бывшим чемпионом мира по версиям WBA и WBO в среднем весе Хассаном Ндамом Нжикамом (38-5, 21 КО) из Франции. На кону в бою Алимханулы — Нжикам будет стоять титул чемпиона WBO Global в среднем весе, который принадлежит казахстанцу.

Портал BoxRec.com оценил предстоящий бой в четыре звезды — на сегодня это наивысший показатель в карьере казахстанца, до этого он лишь однажды проводил «трехзвездочный» поединок.


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#Соотечественники   #Спорт  
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