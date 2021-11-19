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Жанибек Алимханулы обратился к казахстанцам перед титульным боем
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский топ-проспект средней весовой категории Жанибек Алимханулы (10-0, 6 КО) обратился к болельщикам накануне своего боя, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
Боксер опубликовал в Stories Instagram слова благодарности всем казахстанским болельщиками.
«От себя лично и от имени нашей команды я хотел бы поблагодарить всех болельщиков, которые поддерживают и болеют за нас. Будьте здоровы! Мы есть благодаря вам!», — написал Алимханулы.
Утром 21-го ноября Алимханулы встретится в Лас-Вегасе с бывшим чемпионом мира по версиям WBA и WBO в среднем весе Хассаном Ндамом Нжикамом (38-5, 21 КО) из Франции. На кону в бою Алимханулы — Нжикам будет стоять титул чемпиона WBO Global в среднем весе, который принадлежит казахстанцу.
Портал BoxRec.com оценил предстоящий бой в четыре звезды — на сегодня это наивысший показатель в карьере казахстанца, до этого он лишь однажды проводил «трехзвездочный» поединок.
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