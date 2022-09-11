Жанибек Алимханулы объявил свой следующий бой

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанский чемпион мира в средней весовой категории Жанибек Алимханулы по прозвищу «Казахский стиль» в своем Twitter выступил с объявлением следующего боя, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

«Мы в Америке. Бой в ноябре! Лас-Вегас, у вас есть шоу, куда вы обязаны пойти! В ноябре вы увидите нового чемпиона. Приходите в солнцезащитных очках. Потому что я буду блистать на ринге!», - написал казахстанский чемпион в публикации на своей странице в социальной сети.

В августе Алимханулы получил титул полноправного чемпиона мира по версии WBO после отказа предыдущего обладателя пояса Деметриуса Андраде защитить титул против казахстанца.

Ранее сообщалось, что Жанибек Алимханулы получил пояс чемпиона мира.