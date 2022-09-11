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    23:46, 10 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Жанибек Алимханулы объявил свой следующий бой

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанский чемпион мира в средней весовой категории Жанибек Алимханулы по прозвищу «Казахский стиль» в своем Twitter выступил с объявлением следующего боя, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    «Мы в Америке. Бой в ноябре! Лас-Вегас, у вас есть шоу, куда вы обязаны пойти! В ноябре вы увидите нового чемпиона. Приходите в солнцезащитных очках. Потому что я буду блистать на ринге!», - написал казахстанский чемпион в публикации на своей странице в социальной сети.

    В августе Алимханулы получил титул полноправного чемпиона мира по версии WBO после отказа предыдущего обладателя пояса Деметриуса Андраде защитить титул против казахстанца.

    Ранее сообщалось, что Жанибек Алимханулы получил пояс чемпиона мира.

    Теги:
    Бокс Спорт Жанибек Алимханулы
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