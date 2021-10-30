Жанибек Алимханулы объявил о переносе даты боя с экс-чемпионом мира

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Бой казахстанского боксера-средневеса Жанибека Алимханулы (10-0, 6 КО) с бывшим «временным» чемпионом мира WBO и экс-обладателем титула WBC Silver в средней категории, французом Хассаном Ндамом Нжикамом (38-5, 21 КО) перенесен на другую дату. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Изначально поединок планировали провести 5 ноября в Лас-Вегасе, но теперь он состоится 20 ноября. Перенос связан с тем, что у Нжикама возникли задержки с получением американской визы. Ожидается, что в скором времени компания Top Rank официально объявит об изменении даты.

Как объявил в своем инстаграме Жанибек, его поединок станет частью андеркарда шоу Теренс Кроуфорд (37-0, 28 КО) — Шон Портер (31-3-1, 17 КО) в Mandalay Bay Resort & Casino в Лас-Вегасе.