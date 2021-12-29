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Жанибек Алимханулы номинирован на звание «Прорыв года»
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Промоутерская компания Top Rank отметила выступление казахстанского боксера Жанибека Алимханулы (11-0, 7 КО) в 2021 году, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
Алимханулы попал на постер Top Rank, на котором любителям бокса предложено выбрать победителя в номинации «Прорыв года».
В этом году Жанибек Алимханулы провел два боя — он сразился с бывшими чемпионами мира в среднем весе: американским боксером Робом Брантом (26-3, 18 КО) и французом Хассаном Ндамом Нжикамом (38-6, 21 КО). Обоих Алимханулы победил техническим нокаутом в восьмом раунде.
Эти победы позволили казахстанцу стать обязательным претендентом американского боксера Деметриуса Андраде (31-0, 19 КО), который является чемпионом мира в среднем весе по версии WBO.
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