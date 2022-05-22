22 Мая 2022 08:21

Жанибек Алимханулы нокаутом выиграл титул чемпиона мира

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Для британца Дэнни Дигнума это поражение стало первым в профи, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

Казахстанский боксер Жанибек Алимханулы (11-0, 7 КО) провел бой в Лас-Вегасе за титул «временного» чемпиона мира в среднем весе по версии WBO с британцем Дэнни Дигнумом (14-0-1, 8 КО). Этот поединок был рассчитан на 12 раундов и закончился победой казахстанца нокаутом во втором раунде, в первом раунде Дэнни Дигнум побывал в нокдауне.





Жанибек Алимханулы одержал двенадцатую победу на профи-ринге и стал «временным» чемпионом мира в среднем весе по версии WBO. Полноценным чемпионом мира по версии WBO в среднем весе является американский боксер Деметриус Андраде (31-0, 19 КО).

Ранее сообщалось, что Жанибек Алимханулы занимает шестое место в рейтинге лучших боксеров по версии сайта Badlefthook.com и седьмое место в рейтинге боксеров всех весовых категорий по версии телеканала ESPN.